Corpo de dentista desaparecida é encontrado em Santa Maria

O corpo da dentista Bárbara Machado Padilha foi encontrado nesta quarta-feira (14), em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. A polícia está no local, que é de difícil acesso, e isolou a área, próximo de onde fez buscas no dia anterior.

“Bárbara foi encontrada morta e parece, por ora, que se trata de um suicídio. A bolsa não foi encontrada”, diz o delegado Sandro Meinerz. A perícia vai confirmar a causa da morte.



Segundo o delegado, Bárbara tinha marcas de arranhão, provavelmente causadas pelos galhos, já que a mata na região é fechada. “O celular não foi encontrado. O último sinal de celular foi às 5h32 de domingo e foi nessa posição. Acreditamos que o celular ela perdeu na mata”.

A dentista era considerada desaparecida desde sábado (10), quando foi vista pela última vez.

Bárbara morava em Tupanciretã, mas viajou até Santa Maria no sábado, a cerca de 90 km, com um carro de aplicativo. Imagens das câmeras de segurança mostram a dentista comprando uma garrafa de água e chocolates em uma loja de conveniência, após desembarcar. (veja abaixo)



“Ela poderia ter feito isso lá. Ela veio até aqui. Ela escolheu esse local”, relata o delegado Sandro.

Segundo a Polícia Civil, Bárbara tinha clientes marcados até o final de novembro. A família percebeu que ela foi desmarcando unha, pilates, academias, ela vinha apresentando sintomas de quadro depressivo.

Antes da viagem, Bárbara atendeu pacientes e almoçou com os pais e o marido. A amiga Márcia Severo, que também a encontrou no dia, diz não ter notado nenhum comportamento incomum.

