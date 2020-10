Colisão na BR-386 entre Caminhão de Frederico Westphalen/RS e Carreta de Tunápolis/SC deixa um morto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente do tipo colisão frontal, ocorrido no início da manhã de quarta-feira, 14 de outubro, no quilômetro 102 da BR 386, em São José das Missões, envolvendo a carreta M.Benz/1938, com placas de Tunápolis/SC e o caminhão Volvo/VM 270 emplacado em Frederico Westphalen/RS.

O condutor da carreta, de 51 anos, morreu no local. O motorista do Volvo, de 37 anos, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.



O trânsito está totalmente interrompido na rodovia aguardando remoção dos veículos.

