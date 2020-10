Acidente envolvendo três veículos foi registrado na ERS 207, em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um acidente de trânsito foi registrado na ERS 207, em Crissiumal, na tarde dessa terça-feira, dia 13/10.

A colisão envolveu três veículos e foi registrada nas proximidades do pórtico de acesso a cidade.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, com relatos colhidos no local do acidente, estiveram envolvidos na colisão um VW Gol, um Fiat Siena e um veículo branco que fugiu do local.

O gol trafegava no sentido Crissiumal/Humaitá e o Fiat Siena no sentido contrário, quando um veículo branco bateu na traseira do gol e fugiu do local. Com o choque o gol perdeu o controle e invadiu a pista contrária colidindo no Fiat Siena. Os veículos que ficaram no local tem placas de Crissiumal.

Os dois motoristas foram encaminhados ao hospital, mas felizmente não tiveram lesões.



