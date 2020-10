PRF apreende cocaína, maconha e crack em Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite desta segunda-feira, 12 de outubro, na BR 386 em Sarandi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e apreendeu duas adolescentes por tráfico de drogas.

Durante uma operação de combate ao crime, agentes da PRF abordaram um Corsa branco com placas de Chapecó. No carro estavam um homem de 22 anos e duas adolescentes, com 17 e 15 anos.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Durante a revista ao veículo, os policiais encontraram junto a uma das adolescentes, namorada do condutor, 200 gramas de cocaína, 1quilo de maconha e 100 gramas de crack. A droga estava escondida embaixo do banco da passageira. Os ocupantes do Corsa disseram aos agentes que venderiam a droga na cidade.

O homem foi preso e as menores apreendidas. Eles foram encaminhados à polícia judiciária local com o veículo e a droga apreendida.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Compartilhar Pin 0 Compart.