Encontrado corpo de jovem que estava desaparecido no Rio Uruguai

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira (12) o corpo de Anderson Antunes, de 21 anos, que havia desaparecido no Rio Uruguai. O jovem, morador de Seberi, foi visitar familiares em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina, e se banhava no rio, na localidade de Ilha Redonda, quando ocorreu o afogamento.

Familiares contaram à polícia que no domingo o rapaz submergiu na água e depois não retornou. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a tarde de domingo até o anoitecer foram realizadas buscas superficiais, que contou com o apoio de populares que estavam no local.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



As buscas foram retomadas na manhã de segunda, às 6h30min. Foram duas horas de buscas superficiais, até o momento em que foi possível fazer o contato visual com a vítima, que estava a uma profundidade de aproximadamente três metros.

Os bombeiros contaram com o apoio da equipe de mergulhadores comandada pelo Sargento Berlanda do 14° Batalhão de Xanxerê, Santa Catarina. Após indicado o ponto aproximado da visualização do corpo, o mesmo foi retirado da água pelos mergulhadores.

O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados que as pessoas que se banham no rio Uruguai. O rio, o maior das regiões Oeste de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, faz a divisa entre os dois Estados.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Fonte: Correio do Povo

Compartilhar Pin 0 Compart.