Procissões para homenagear a Padroeira do Brasil em forma de carreata no ano de Pandemia

Neste dia 12 de outubro, feriado nacional, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a fé católica se manifesta em todo o país.

Cercada de detalhes curiosos a história da imagem encontrada por três pescadores no rio Paraíba, em São Paulo, alimenta a fé de milhões de pessoas que veem como milagre sua aparição nas águas do rio e assim também lhe atribuem o poder de conceder milagres e oferecer proteção aos fiéis.



A data é celebrada por todos os cantos do Brasil, em geral com procissões acompanhando a imagem da padroeira. Neste ano, devido à pandemia, houve alterações na forma de homenagear Nossa Senhora Aparecida optando-se pela carreata, onde os fiéis são igualmente abençoados com a aspersão de água benta.

O site Portela Online fez o registro da carreata que reuniu fieis de Tenente Portela e Vista Gaúcha.



