Dentro do Jogo – Grêmio não consegue decolar. Já o Inter acelera no brasileirão

Compartilhar Pin 0 Compart.

Mais uma decolagem do time de Renato Portaluppi abortada, desta vez quem parou o tricolor foi o Santos.

O que acaba castigando a equipe gremista é quebra de sequencia, o tricolor não consegue ter uma continuidade.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Faz um jogo bom, no outro já fica abaixo. Até mesmo dentro da própria partida, contra o Santos o tricolor teve lampejos de um bom futebol, chegou a empatar o duelo, mas não conseguiu manter a regularidade, teve muita dificuldade na criação.

Os gremistas não estão conseguindo aproveitar seus melhores momentos dentro de uma partida. O técnico Renato e a equipe terão que reagir logo para não atrasar a decolagem, se não poderá ser tarde de mais.

Depois de dar uma enguiçada no campeonato, o Internacional por enquanto está conseguindo acelerar e colar no líder Atlético-MG. E ainda podendo contar com a boa fase do artilheiro, Thiago Galhardo. Mas não foi um jogo fácil contra o Atlético-PR, mais uma partida para testar os colorados cardíacos.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



A equipe colorada ainda não voltou a ser aquela de quando liderava a competição e principal dos primeiros jogos da Libertadores. Ainda demonstram falhas, principalmente defensivas e não conseguem manter a todo o momento a intensidade.

Desta vez quem garantiu os três pontos colorado foi o goleiro Marcelo Lomba, que no final da partida fez defesas importantes e colocando à prova o coração do torcedor.

Se os colorados conseguiram retomar aquele futebol com bastante intensidade que já vimos jogar, ainda poderá sonhar com o titulo, caso contrário apenas uma vaga direta para a Libertadores.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Compartilhar Pin 0 Compart.