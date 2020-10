Casal sofre acidente de carro na RSC-472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas levemente feridas na manhã desta segunda-feira, 12 de outubro, na RSC-472, em Tenente Portela. O casal estava num veículo que saiu da pista e capotou as margens da rodovia proximidades do silo do Hanauer. O veículo ficou com as quatro rodas viradas para cima.

O SAMU socorreu as vítimas e as encaminhou para o Hospital Santo Antônio, mas as mesmas já foram liberadas. Sofreram escoriações leves apesar do carro ter ficado bastante danificado.



O condutor do carro disse que uma carreta, que não parou no local, teria provocado o acidente. O veículo que estava na direção Derrubadas para Seberi foi recolhido por um guincho particular.

