Dentro do Jogo – Um bom começo

A Seleção Brasileira iniciou muito bem a caminhada rumo a Copa do Mundo no Catar em 2022. Foi avassaladora diante da Bolívia e largou goleando.

Sem tomar conta do adversário, os comandados do técnico Tite fizeram um duelo impecável. Estavam bem montados, mantiveram um ritmo forte do início ao fim, foi um jogo em que um time atacava e outro se defendia o famoso ataque contra defesa.



A Bolívia só conseguiu chegar na área brasileira com perigo uma vez e na segunda etapa.

A goleada poderia ter sido maior se Neymar tivesse mais inspirado. Não marcou, mas protagonizou belos momentos no ataque e ajudou com duas assistências.

Os bolivianos não são uma grande equipe, não há como fazer uma grande comparação. Vamos ver quando a seleção enfrentar um time mais a sua altura. Mas para começar, o jogo e o resultado foram excelentes, já deu para ter uma ideia da seleção de Tite.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

