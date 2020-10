Mapa do distanciamento controlado volta a ter regiões Covid em bandeira amarela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Rio Grande do Sul volta a ter regiões em bandeira amarela no mapa do distanciamento controlado. Na versão preliminar divulgada nesta sexta-feira (9), Bagé, Palmeira das Missões e Pelotas foram classificadas de baixo risco epidemiológico para o coronavírus.

Entre os 80 municípios (1.416.997 habitantes, 12,5%) em bandeira amarela, onde moram 1,4 milhão de pessoas (12,5% do estado), em 54 não houve hospitalizações e óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias.



Continua depois da publicidade... Continua o texto...



As demais 18 regiões ficam em bandeira laranja. Santa Maria, que estava em bandeira vermelha, apresentou melhora nos indicadores principalmente nas internações em UTI — que baixaram quase 19% — e retorna à classificação de risco médio para a Covid-19.

Dos 417 municípios nessas condições, em que moram 9,9 milhões de pessoas (87,5% do RS), 80 (10,3%) não apresentaram hospitalizações e óbitos nas duas últimas semanas.

Queda de internações e óbitos



Desde a 8ª rodada, entre 30 de junho e 6 de julho, não havia nenhuma região em bandeira amarela. Houve, em todo o estado, uma estabilidade ou melhora na maioria dos indicadores, principalmente nos registros de novas hospitalizações (-29%) e óbitos (-7%).

Também houve estabilidade no número de internados em UTI e um leve aumento nos internados com Covid-19 em leito clínico — o que pode ser considerado positivo, levando-se em conta a desocupação de leitos por pacientes em estados mais graves.

As regiões em cogestão classificadas em bandeira laranja podem adotar regras de bandeira amarela, desde que enviem protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios.

Também serão aceitos recursos para reconsiderar a classificação até as 6h de domingo (11). Depois, o mapa será referendado na segunda (12) e passa a valer entre 13 e 19 de outubro.

Bandeira Amarela

Bagé

Palmeira das Missões

Pelotas

Bandeira Laranja

Cachoeira do Sul

Canoas

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Cruz Alta

Erechim

Guaíba

Ijuí

Lajeado

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santa Rosa

Santo Ângelo

Taquara

Uruguaiana

Fonte: G1 – RS

Compartilhar Pin 0 Compart.