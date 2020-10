Eleições – Listas dos mesários convocados de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Tenente Portela e Vista Gaúcha

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) publicou nesta quinta-feira, 8 de outubro, a lista com os mesários convocados para as eleições de 2020. Os nomes estão disponíveis no site do TRE-RS, divididos por municípios, e com a função e a zona eleitoral em que cada um atuará.

Em função da pandemia, serão adotadas diversas medidas de proteção e cuidados para garantir a segurança dos mesários e eleitores. Por exemplo, será obrigatório a utilização de máscaras para acessar os locais de votação no dia do pleito.



As eleições deste ano foram adiadas pelo coronavírus, o que também preocupou o Tribunal quanto à presença dos mesários. Neste ano, o primeiro turno será no dia 15 de novembro, e para o segundo turno, onde for necessário, a data prevista é 29 de novembro.

Abaixo o site Portela Online publica a lista de mesários dos cinco municípios pertencentes a 101ª Zona Eleitoral (Bara do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Tenente Portela e Vista Gaúcha.

Barra do Guarita Zona Nome Função 101 AMANDA FRANCIELI MARTINS DA SILVA SECRETÁRIO 101 ANDRÉ ANDRIESKI 1º MESÁRIO 101 ANDRE LUIS PASCHOALI SECRETÁRIO 101 ANDREIA GRACIELA LUTZ 1º MESÁRIO 101 ANGELITA BOLICO TORMES 1º MESÁRIO 101 DAEANE DE CEZARO 2º MESÁRIO 101 DANIELA PAULA PEYROT SECRETÁRIO 101 DANIELI CRISTINA MACEDO DA SILVA PRESIDENTE DE MESA 101 DENISE NEVES PRESIDENTE DE MESA 101 ELIEZER PANDOLFO DA SILVA PRESIDENTE DE MESA 101 ELISANGELA MEDEIROS 1º MESÁRIO 101 FABIANO NOVAK SECRETÁRIO 101 GABRIELA AMES 2º MESÁRIO 101 GRASSIELI SCHONINGER 1º MESÁRIO 101 IGOR ANDRÉ SAGGIN 2º MESÁRIO 101 IVANA MIRANDA BETTIO 2º MESÁRIO 101 JOICE CARLA BERNARDI SECRETÁRIO 101 JOSÉ CARLOS DURANTE DENES PRESIDENTE DE MESA 101 JOSE LUIZ KOWALSKI PRESIDENTE DE MESA 101 JOSE SOARES DOS SANTOS PRESIDENTE DE MESA 101 JUSSARA BOTTEGA 2º MESÁRIO 101 LIANE MULLER PRESIDENTE DE MESA 101 LISELANIA BUTZKE ADMINISTRADOR DE PRÉDIO 101 LUCAS DA ROSA 2º MESÁRIO 101 LUISANA ZEMBRUZKI PRESIDENTE DE MESA 101 MARISTELA ZEMBRUZKI 1º MESÁRIO 101 NERI FRANCH 2º MESÁRIO 101 ROBSON LUIS ZERWES 1º MESÁRIO 101 SILENE COSTA DA SILVA LAZARETTI 1º MESÁRIO 101 SORAIA BITENCOURT PATATT 1º MESÁRIO 101 TAIS GULARTE MACHADO 2º MESÁRIO 101 TANIA MARI MISSIO KOWALSKI 2º MESÁRIO 101 TATIANE AVRELLA WAGNER PRESIDENTE DE MESA 101 TATIANE VAZ 1º MESÁRIO 101 VANESSA EICHLER CARPES SECRETÁRIO 101 VERIDIANE KRONBAUER SECRETÁRIO 101 ZELANI LOURDDES KAYSER PRESIDENTE DE MESA

Derrubadas Zona Nome Função 101 ADRIANA MAIER THORMES 2º MESÁRIO 101 ADRIANE JAQUELINE JOST 1º MESÁRIO 101 ADRIANO JARDEL HABITZREITER PRESIDENTE DE MESA 101 AECIO CARVALHO PRESIDENTE DE MESA 101 ALESSANDRA FALCAO SECRETÁRIO 101 ANA LESIE ADAMSKI GUSE 1º MESÁRIO 101 ANA PATRICIA WEBER SECRETÁRIO 101 ANDREIA VANESSA PREUSS PRESIDENTE DE MESA 101 ANDRESSA MARIA LORENZON 1º MESÁRIO 101 ANDRESSA NARCISA PAVONI 2º MESÁRIO 101 ANNA CHRISTINA BALZAN 1º MESÁRIO 101 BÁRBARA DAIANA BIRK RODRIGUES SECRETÁRIO 101 BRUNA ROSANE MUNIZ CICHECKI 1º MESÁRIO 101 CARLA MARGARETE LAMMEL PRESIDENTE DE MESA 101 CLECIO STROHHAECKER PRESIDENTE DE MESA 101 CLOVIS NITSCH ADMINISTRADOR DE PRÉDIO 101 CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN DA SILVA SECRETÁRIO 101 CRISTIANO FERRARI SECRETÁRIO 101 DIEGO RODRIGUES DA SILVA 2º MESÁRIO 101 EDI SILVA BAUER 2º MESÁRIO 101 EDIO REIMAR KUNTZ PRESIDENTE DE MESA 101 FABIANA CRISTIAN SGARBOSSA PRESIDENTE DE MESA 101 FABIANO RENATO FACHINI PRESIDENTE DE MESA 101 FRANCIELI AGNES 2º MESÁRIO 101 FRANCIELI ANDRÉIA SCHWERTNER DE JESUS 2º MESÁRIO 101 GABRIELA MARILUCE ELSENBACH 2º MESÁRIO 101 GILMAR JOSE PIASECKI PRESIDENTE DE MESA 101 GISLAINE DE JESUS SECRETÁRIO 101 ILDONEZ BARBOSA PRESIDENTE DE MESA 101 ILISIANE LUCILEIA VEBER 2º MESÁRIO 101 JAQUELINE LORENZON 2º MESÁRIO 101 JESSICA FELIPPIN 1º MESÁRIO 101 JOICE FERNANDA ELSENBACH 1º MESÁRIO 101 JONATAN CLEBER GALL 2º MESÁRIO 101 JULIANA GONSATTO 1º MESÁRIO 101 JULIANE ERHART BOHN 1º MESÁRIO 101 LIRA INES KAUER SECRETÁRIO 101 LUCILEIA FUHR BARROF 1º MESÁRIO 101 MÁRCIA DAIANE AULER 1º MESÁRIO 101 MARYNEIDE BERGHETTI GROSS 1º MESÁRIO 101 MATEUS CHIELE PRESIDENTE DE MESA 101 MAURICIO BIDIN PRESIDENTE DE MESA 101 MIRDES CLACI GRUTZMANN STEINKE PRESIDENTE DE MESA 101 OLDAIR WEBER 1º MESÁRIO 101 PATRICIA WIEBLING SECRETÁRIO 101 RAFAEL MEDEIROS 2º MESÁRIO 101 RODRIGO HENNICKA 2º MESÁRIO 101 ROSIMERE LUCIA TAMIOZZO GIACOMINI 2º MESÁRIO 101 RUDINEIA SALLA 1º MESÁRIO 101 SCHEILA ALINE PINTO SELL SECRETÁRIO 101 SIMONE ANDREIA MULLER SECRETÁRIO 101 SIMONI GALLI DA SILVA 1º MESÁRIO 101 TATIANE VEIGA ZANETTI 2º MESÁRIO 101 TIAGO SISTI SECRETÁRIO 101 TIMOTIO EDINEI KOLRAUSCH 2º MESÁRIO 101 VINICIOS ELMAR ELSENBACH SECRETÁRIO 101 VITOR HUGO KREMER PRESIDENTE DE MESA 101 WILLIAN GRAEBIN PRESIDENTE DE MESA

Miraguaí Zona Nome Função 101 ADRIANA ANDREIA KRAMPE PRESIDENTE DE MESA 101 ALDAIR RUBENS DOS SANTOS PRESIDENTE DE MESA 101 ANDRÉIA ADILES HEPP 2º MESÁRIO 101 ANTONIO GILNEI OLIVEIRA DE MOURA 1º MESÁRIO 101 ANTONIO VALDOIR RIBEIRO 1º MESÁRIO 101 ARLEM ENIO QUINOT PRESIDENTE DE MESA 101 CAIRO PATRIC BORDINHÃO SECRETÁRIO 101 CAMILA LUIZA CAMINI SECRETÁRIO 101 CAROLINA RIBEIRO HERMES SECRETÁRIO 101 CLACI NEUSA SCHWEDE DELEMOS 1º MESÁRIO 101 CLAUDETE RODRIGUES CAVALLARI SECRETÁRIO 101 DEISE GRACIELI KIRCHOFF 1º MESÁRIO 101 DÉLIS GROSS 2º MESÁRIO 101 ECLAIR BOJARSKI DUARTE 2º MESÁRIO 101 EDUARDO DA ROSA SOUZA SECRETÁRIO 101 ELIO POLITOWSKI 1º MESÁRIO 101 ELISANDRA BÖNEMANN SECRETÁRIO 101 ELISEU LEANDRO FIGUR 2º MESÁRIO 101 ELIZANGELA CRISTINA BESTER 1º MESÁRIO 101 EVILIN MENEZES DOS SANTOS 1º MESÁRIO 101 EZEQUIEL SANTOS BORGES 2º MESÁRIO 101 FRANCIELI DOS SANTOS SOARES 1º MESÁRIO 101 GABRIEL DA SILVA MORCELLI 1º MESÁRIO 101 GILNEI PACHECO PRESIDENTE DE MESA 101 GILSON DIEGO ROTILI 2º MESÁRIO 101 GISELA DIANI WOLLMER DA VEIGA 1º MESÁRIO 101 GISELE CEQUINATTO 1º MESÁRIO 101 GUILHERME MORCELLI TEIXEIRA SECRETÁRIO 101 ISADORA DELLALIBERA 2º MESÁRIO 101 JACIÉLI DANIELA MACHADO DA VEIGA SECRETÁRIO 101 JARDEL DA SILVEIRA RUTZEN PRESIDENTE DE MESA 101 JOLEANE NELCI DUNCKE 2º MESÁRIO 101 JONES ANDRE BARTZEN ADMINISTRADOR DE PRÉDIO 101 JORDANA DA SILVEIRA RUTZEN PRESIDENTE DE MESA 101 JULIA ILIANE MAHL PRESIDENTE DE MESA 101 JULIANE BERNARDI SECRETÁRIO 101 KELIN LUANA SCHOVANZ 2º MESÁRIO 101 LETIELE PATRICIA LEWITZKI PRESIDENTE DE MESA 101 MAICO DIONEI BERNARDI 1º MESÁRIO 101 MAICO SANTOS 2º MESÁRIO 101 MARCOS CESAR MIG FERREIRA 2º MESÁRIO 101 MARILAINE FORTES DOS SANTOS PRESIDENTE DE MESA 101 MARILUCE SELLE LINN PRESIDENTE DE MESA 101 MARISA FATIMA DIETRICH 1º MESÁRIO 101 MATHEUS RECKZIEGEL KASPRCZAK 2º MESÁRIO 101 MAURICIO ALVES SECRETÁRIO 101 MOISES MELO SFALCIN 1º MESÁRIO 101 NATANAEL TOSSIN FORTES 2º MESÁRIO 101 PRISCILA DE MOURA SECRETÁRIO 101 QUELEN AGATTI 1º MESÁRIO 101 SANDRA DE FATIMA FERREIRA BORGES PRESIDENTE DE MESA 101 SANDRO JULIO DA LUZ SECRETÁRIO 101 SIMONE MELLO DA VEIGA 1º MESÁRIO 101 SIMONE TUBIAS 2º MESÁRIO 101 TALITA FERNANDA BRESSAN PRESIDENTE DE MESA 101 VALERIA LANGNER DO AMARAL PRESIDENTE DE MESA 101 VALISSA MARTINS FORTES TOSSIN PRESIDENTE DE MESA 101 VIVIANE PARAHIBA BERNARDI PRESIDENTE DE MESA 101 WELINTON PIT MACALI 2º MESÁRIO 101 WILFRIED HEPP PRESIDENTE DE MESA 101 WILLIENE WOLLMER DA VEIGA SECRETÁRIO

Tenente Portela Zona Nome Função 101 ADEMILSON CORREA PRESIDENTE DE MESA 101 ADRIANE ELISE BERLE CANSI PRESIDENTE DE MESA 101 ADRIANI CRISTINA DA SILVA 2º MESÁRIO 101 ADRIELI CAROLINE DA LUZ DA SILVA 2º MESÁRIO 101 ALANA TALIE BOAVA SILVESTRE 2º MESÁRIO 101 ALEXANDRE VIANNA DA SILVA MACARI SECRETÁRIO 101 ANA CLAUDIA DA SILVA MARAFIGA 2º MESÁRIO 101 ANA ESTHER LEMANSKI DEMARI 2º MESÁRIO 101 ANA SARA NIEDERLE SECRETÁRIO 101 ANDERSON CRISTIANO WALTER PRESIDENTE DE MESA 101 ANDERSON JACOMINI DA COSTA LEITE 1º MESÁRIO 101 ANDRE JULIANO SOUZA PRESIDENTE DE MESA 101 ANDREIA SIMONE FURINI DUTRA AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS 101 ANGELA MARIA DOS SANTOS BURKHARDT 1º MESÁRIO 101 ARIANE ELIZABETE FACCO DOS SANTOS FURINI 1º MESÁRIO 101 ARIEL JESSICA DE PONCE SECRETÁRIO 101 BÁRBARA CASTAGNA LOVATO 2º MESÁRIO 101 BEATRIS BERNARDETE PANDOLFO DEBORTOLLI PRESIDENTE DE MESA 101 BRUNA BARELLA FABER SECRETÁRIO 101 BRUNA LUIZA SILVEIRA PRESIDENTE DE MESA 101 BRUNO RHEINHEIMER AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS 101 CARLA DAIANE DALLABRIDA DE CARLI 1º MESÁRIO 101 CAROL SOARES SECRETÁRIO 101 CAROLINE TANISE PASTORI RAFFAELLI 1º MESÁRIO 101 CASSIA CAMILA DORR 1º MESÁRIO 101 CÁSSIA GIACON PRESIDENTE DE MESA 101 CASSIA REGINA RAUBER 1º MESÁRIO 101 CASSIANO TOSSIN DOS SANTOS ESCRUTINADOR 101 CESAR FERNANDO FRAGA 1º MESÁRIO 101 CHRISTIAN CHIELE 2º MESÁRIO 101 CLÉDIS REGINA ZERBIELLI GRAEBIN 1º MESÁRIO 101 CLEOMAR TIBURSKI AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 CLEONIR DA SILVA RIBEIRO 2º MESÁRIO 101 CLESIO PETER 2º MESÁRIO 101 CLEUSA PERUSSATTO SALA PRESIDENTE DE MESA 101 CRISTHIE MEGIER TRAUTMANN 2º MESÁRIO 101 CRISTIANI BECKER SECRETÁRIO 101 CRISTIANO SILVEIRA MACHADO SECRETÁRIO 101 DAIANA CRISTINA CUNHA DA COSTA SECRETÁRIO 101 DAIANA CRISTINA KNECHT SECRETÁRIO 101 DALTRO BIONDO AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 DANIEL PORSCH 1º MESÁRIO 101 DANIELA DENISE HOWLER PRESIDENTE DE MESA 101 DANIELA JORDANI 1º MESÁRIO 101 DANIELA VIEIRA MARTINS SECRETÁRIO 101 DANIELE CRISTIANE KROHN SECRETÁRIO 101 DANILO MOTTA SANTOS JÚNIOR SECRETÁRIO 101 DANILUSI TRINDADE 2º MESÁRIO 101 DEBORA ALSIANE ROHRIG DOS SANTOS 2º MESÁRIO 101 DEISE LILIANA FRAGA PRESIDENTE DE MESA 101 DEISI DA SILVA 1º MESÁRIO 101 DIOGO ZANCHI LINDEN 1º MESÁRIO 101 DIONEI ANTONIO DA SILVA 1º MESÁRIO 101 DIOVANA MOLETA AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS 101 DJULIA LUISA MALDANER 2º MESÁRIO 101 EDERSON DALLABRIDA PRESIDENTE DE MESA 101 ELIANDRO TIECKER PRESIDENTE DE MESA 101 ELIANE GENTZ SECRETÁRIO 101 ELIS FERNANDA GRETER WINK PRESIDENTE DE MESA 101 ELISANDRO VOLMIR TOPPER 2º MESÁRIO 101 ELISÂNGELA BORCHARDT RÖWER AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS 101 ELISANGELA PÖERCH PÖRSCH 1º MESÁRIO 101 ELISSANDRA WAGNER DA ROSA 1º MESÁRIO 101 ESEQUIEL OSEIAS HERMANN PRESIDENTE DE MESA 101 EVA CRISTINA DE LIMA GARZON SECRETÁRIO 101 EVELIN IRENE BREUNIG PRESIDENTE DE MESA 101 FABIANA CRISTINA FURINI SIMA 2º MESÁRIO 101 FERNANDA BALESTRIN 1º MESÁRIO 101 FERNANDA DE FATIMA COLDEBELLA SECRETÁRIO 101 FERNANDA TAMIOZZO 1º MESÁRIO 101 FIDELIS JOSÉ RAFFAELLI AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 FRANCIELLI ARAUJO BONES TROCHA 2º MESÁRIO 101 FRANCINE CANZI 2º MESÁRIO 101 FRANCINE CARLETE GROTH EICHLER 1º MESÁRIO 101 GABRIELA FERNANDA LIBARDONI KLEVER SECRETÁRIO 101 GABRIELA TAÍS DE OLIVEIRA DO ROSÁRIO 2º MESÁRIO 101 GRACIELA MULLER 1º MESÁRIO 101 GUILHERME BONI 1º MESÁRIO 101 HENRIQUE FLECK FREESE PRESIDENTE DE MESA 101 HUMBERTO CHIODI 1º MESÁRIO 101 ILIANE DE POTTER SECRETÁRIO 101 IVAN LUIS SCHWANKE AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS 101 JACKSON PENNO MEGIER SECRETÁRIO 101 JAMILE CARINE VALK PRESIDENTE DE MESA 101 JANETE MANTELLI REIS 2º MESÁRIO 101 JEISSON RICARDO BINSFELD AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 JONES MARCOS GUBIANI PRESIDENTE DE MESA 101 JULIANO AVILA DA ROSA AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 JULIANO DANIEL GARCIA AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS 101 KELI DAIANE ROSSETTI PRESIDENTE DE MESA 101 LAIS DE CASTRO PRESIDENTE DE MESA 101 LEANDRA CRUZ KRUGER PRESIDENTE DE MESA 101 LEONIRA RICLISKI SECRETÁRIO 101 LETÍCIA GUERRA PRESIDENTE DE MESA 101 LIDIA SILVANE EHREMBRINK 1º MESÁRIO 101 LILIAN RAQUEL AMORIM DE QUADRA PRESIDENTE DE MESA 101 LISAMARA DENES 2º MESÁRIO 101 LUCIANE GOLFETTO MARTIM 2º MESÁRIO 101 LUCIMERI DA SILVA MARON PRESIDENTE DE MESA 101 LUCINEIDE MORESCO 1º MESÁRIO 101 LUIS GUSTAVO DA ROCHA 2º MESÁRIO 101 LUIZ CARLOS CARDOSO 1º MESÁRIO 101 MAGALI TRINDADE FREITAS 1º MESÁRIO 101 MAGNA APARECIDA DE ALMEIDA SINHORI PRESIDENTE DE MESA 101 MAICON MATEUS PETER 2º MESÁRIO 101 MARCELO HENRIQUE SOFFIATTI SECRETÁRIO 101 MARCIA REGINA ALVES SECRETÁRIO 101 MARCIANO FONTANIVA PRESIDENTE DE MESA 101 MARCOS ROBERTO SCHNEIDER NEUKAMP PRESIDENTE DE MESA 101 MARIELI LUZIA DOS SANTOS PESSOTTO 1º MESÁRIO 101 MARINA EITELWEIN LEITE 2º MESÁRIO 101 MARIO LUIS TESSARI ESCRUTINADOR 101 MARISTANI PIZZUTTI PRESIDENTE DE MESA 101 MARLENE BEATRIZ BOAVA SILVESTRE 1º MESÁRIO 101 MARLON ALEX DE POTTER 1º MESÁRIO 101 MAURO RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 NÁDIA LUIZA BEHRENZ 2º MESÁRIO 101 NALDIVANE APARECIDA SOARES BITENCOURT PRESIDENTE DE MESA 101 NATALIA ZIMMERMANN AGNOLETTO 1º MESÁRIO 101 NELCI SELMIRA DUNCKE 1º MESÁRIO 101 NERLEI PAGNO QUARESMA 1º MESÁRIO 101 NILTON CEZAR SILVA NICOLLI AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 NOIR DE MELLO AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 ONEIDE ELOIR PETER PRESIDENTE DE MESA 101 ONERES DA LUZ AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 PAMELA DO ROSARIO DA SILVA SECRETÁRIO 101 PÂMELA PATRÍCIA MENEGAZZI 1º MESÁRIO 101 PATRÍCIA RODRIGUES DE AMORIM 1º MESÁRIO 101 PATRICK GUSTAVO DUNCKE SECRETÁRIO 101 PAULO VIDOTTO PRESIDENTE DE MESA 101 PEDRO LAURI PETRY AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 PRÍSCILA EBERHART 1º MESÁRIO 101 RAQUEL DA SILVA BROCHIER 2º MESÁRIO 101 REGIS ALEXANDRE TAMIOZZO 2º MESÁRIO 101 RONEI ROBSON POERCH PRESIDENTE DE MESA 101 ROSANGELA POERCH PRESIDENTE DE MESA 101 ROSELANGE LUCIA DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO 101 RUDINEI DAVIS AUXILIAR DE TRANSPORTE 101 SABRINA DAIANI ROLIN BELLOM 1º MESÁRIO 101 SAMARA WOLLMER HABITZREITER PRESIDENTE DE MESA 101 SILVANA TERESA NEITZKE WOLLMANN 2º MESÁRIO 101 SIMONE FIGUEIRO BALDO PRESIDENTE DE MESA 101 SIMONI ENGLER 2º MESÁRIO 101 SOLENÍ AMORIM DE QUADRA 2º MESÁRIO 101 STEPHANIE FAGUNDES PRESIDENTE DE MESA 101 SUELEN ALINE PETER 1º MESÁRIO 101 TATIANE DE CARLI 1º MESÁRIO 101 THARISSA IOWANKA CARDOSO PEREIRA 2º MESÁRIO 101 THIAGO RHEINHEIMER PRESIDENTE DE MESA 101 TIAGO HELFENSTEIN BORSATTO SECRETÁRIO 101 TIAGO MARCELO ALBARELLO PRESIDENTE DE MESA 101 TIAGO RAFAEL RUPPEL NOVATZKI 1º MESÁRIO 101 UILIAN VARGAS SECRETÁRIO 101 VALDECI SILVEIRA DE MORAES 1º MESÁRIO 101 VANDRESSA CAROLINA KIRCHHEIM CESTARI 2º MESÁRIO 101 VANESSA ELSNER PRESIDENTE DE MESA 101 VANESSA TAIS ELOY PRESIDENTE DE MESA 101 VENICIUS ULRICH 2º MESÁRIO 101 VERLEI IANI PETRI SECRETÁRIO

Vista Gaúcha Zona Nome Função 101 ADELAR LAMPERT SECRETÁRIO 101 ADRIÉLI FERRI GUGEL SECRETÁRIO 101 ANGELA SEVERO 1º MESÁRIO 101 BRUNA ZANETTE 2º MESÁRIO 101 CARLA WINK PRESIDENTE DE MESA 101 CATIANE LOPES 1º MESÁRIO 101 CHARLES CONRAD 1º MESÁRIO 101 CLAUDIA MARIA VERDI PRESIDENTE DE MESA 101 CRISTIELI LAMPERTH 2º MESÁRIO 101 DAIANE GROLLI 2º MESÁRIO 101 DAIANI MARCHI PRESIDENTE DE MESA 101 DIEGO TOBIAS NARDINO PRESIDENTE DE MESA 101 EDIMARA DALOSTO 2º MESÁRIO 101 ELIANDRA ALVES PRESIDENTE DE MESA 101 ELIESER SILVEIRA 1º MESÁRIO 101 ELISANDRO FRANCHINI 2º MESÁRIO 101 EVERTON FREITAS SECRETÁRIO 101 FELIPE PATATT SECRETÁRIO 101 FERNANDA DURANTE LAMPERTH 1º MESÁRIO 101 GRACIELE DUTRA PRESIDENTE DE MESA 101 HELIO PAVINATO PRESIDENTE DE MESA 101 ISABELLE MARTINS DA ROSA 2º MESÁRIO 101 IVANDRA RAQUEL ARNOLD CONSTANCIO 2º MESÁRIO 101 JOSEMAR JAGUSZESKI 1º MESÁRIO 101 JUNIELI BANDEIRA SECRETÁRIO 101 LAÍZA CAMPOS DA SILVA 2º MESÁRIO 101 LEIA GISLAINE SEHN GANDINI 1º MESÁRIO 101 LILIAN CARLA DALMOLIN DE ABREU 1º MESÁRIO 101 LUCINEIA PAVINATO 1º MESÁRIO 101 MARCIA WINCK DORNELES SECRETÁRIO 101 MARIELI FERRI CAMPOS 1º MESÁRIO 101 MARILIZA DURANTE TOMAZI ADMINISTRADOR DE PRÉDIO 101 MARLI HENDGEN SECRETÁRIO 101 MOACIR DANIEL ELEGEDA PRESIDENTE DE MESA 101 MONICA DOS REIS FAGUNDES PRESIDENTE DE MESA 101 NEUSA TEREZINHA DA ROSA 1º MESÁRIO 101 OBERDA FRANCHINI 2º MESÁRIO 101 PATRICIA DE ALMEIDA SILVA PRESIDENTE DE MESA 101 PATRICIA FERNANDA FALCADE DA ROSA SECRETÁRIO 101 ROQUE ALZERIO ELEGEDA PRESIDENTE DE MESA 101 RUDINEI ALMEIDA MONTEIRO 2º MESÁRIO 101 SAMARA CANSSI 2º MESÁRIO 101 SERGIO LUIS RAFFAELLI PRESIDENTE DE MESA 101 SUSICLEI TERESINHA STAUB SECRETÁRIO 101 TATIELI ZENI CANOVA PRESIDENTE DE MESA 101 TAYNARA STEFANI SCHMITZ 1º MESÁRIO 101 VALDECI MEDEIROS 2º MESÁRIO 101 VANDERLEIA STEFFENON 1º MESÁRIO

