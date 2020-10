A Higienização da Consciência – Rabiscos do Silêncio

Compartilhar Pin 0 Compart.

O bom uso da consciência produz um equilíbrio saudável em nossa vida, o qual está associado ao sentido da presença de Deus e se justifica na confiança que reveste nosso olhar na direção da natureza, das pessoas e do universo.

Todos os sentimentos passam pelo conhecimento prático e integram ativamente nossa consciência. Mas é preciso saber trabalhá-los com liberdade, sem agredir o momento quando se manifestam no contexto em que estivermos inseridos. Tal inserção permitirá aceitar-nos, assim como somos, sem querer pisar nas dimensão que o outro ocupa, no espaço que é só dele.



Cada um de nós tem o jeito próprio de ser e somos dotados de capacidades intrínsecas, recebidas desde nossa concepção. Não precisamos nos fazer valer de qualquer conhecimento que não nos pertença para fazer valer nossas próprias ideias, mas podemos nos abrir à partilha dos dons que possuímos, ofertando ao outro nosso conhecimento e modo de ver as coisas. Assim nasce o domínio do território da consciência e o respeito ao direito que as outras pessoas possuem.

As ideias geradas com o emprego da consciência traçam o exemplo da coletividade. É saudável ser conivente com a abertura de direções que tragam benefícios a nós e ao próximo, sabendo centralizar as consequências do raciocínio numa liberdade compartilhada. Focando em libertar nosso pensamento, sem julgar o outro. Igualmente é importante não usar de desconfiança nas ações contrárias a nossa vontade, pois faz com que produzamos pensamentos destrutivos.

A consciência precisa de ambientes favoráveis para superar a intranquilidade indesejada, gerada por acontecimentos da vida. Ninguém está livre de sentir dúvidas em meio aos problemas e dificuldades que acontecem no cotidiano. São comuns momentos que enfraquecem a fé, deixando-nos sem direção, quando muitas vezes precisamos buscar respostas no próprio interior para não potencializar tais momentos de dor ou insatisfação, que surgem alheios às nossas escolhas, como o fim de qualquer possibilidade de realização e felicidade.

Ambientes cansativos geram pessoas deprimidas, que sofrem de contrariedades e bloqueiam a liberdade espontânea que a vida merece ter. Pessoas são jogadas na direção do medo, insegurança e desapontamento. E elas necessitam de uma consciência direcionada a relacionamentos de paz e segurança, que oportunize a elas produzirem motivação dentro da família e também na sociedade.

Muitas vezes a consciência fica muito carregada e contaminada com situações baseadas em superficialidade. E não se consegue ter controle sobre as próprias ações e pensamentos, levando o indivíduo a se questionar e fomentar incertezas na vida. Neste sentido a pessoa passa por grande sofrimento que acaba por torturá-la e fazendo-a provar da ausência dos pensamentos férteis, otimistas, perdendo o gosto pelas coisas verdadeiramente úteis e importantes, as quais parecem simplesmente desaparecer.

É preciso libertar nossa consciência e prol do entendimento. Assim os momentos inférteis e contaminantes que por ventura se passa, ajudam-nos a fazer uma higienização produtiva dos próprios sentimentos. Mas é preciso saber eliminar os pensamentos tóxicos de forma eficaz, pois estes geram indiferença em nosso ser. Isso é possível fazendo exercícios profundos de fé em Deus, substituindo a direção das energias com uma limpeza geral e avalições sinceras que favoreçam a pessoa a viver a merecida presença da paz.

A consciência machucada e maltratada carece de oportunidades que limpem os seus sentimentos. O esquecimento pode elevar a dor e consequentemente fazer a pessoa sentir-se inútil na sociedade, na família, isolando-a e conduzindo-a a viver como um estranho, mesmo nos seus grupos de convivência.

A receita é diálogo e amor. Esses aproximam os seus problemas de uma realidade comum e passível de soluções. Entretanto não é suficiente. Precisa-se renovar a capacidade de pensar diferente, com um olhar esperançoso, decidido e potencializado na centralização do positivismo, no caminhar seguro de paz na existência, mesmo diante de momentos atribulados, ajudando a cicatrizar feridas numa experiência compartilhada.



Por Carlos Staczewski

