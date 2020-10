Trator tomba e mata trabalhador em Ametista do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um acidente de trabalho com morte, foi registrado na tarde desta quarta-feira, 7 de outubro, no bairro Aparício Ribeiro, em Ametista do Sul.

Segundo informações da Brigada Militar, Jacson Fernando Silva Coimbra, de 38 anos, acabou perdendo a vida, após capotamento do trator, veículo que utilizava para trabalho. A vítima, acabou presa debaixo do veículo, vindo a óbito no local.



O corpo foi encaminhado para o IML de Carazinho, e o veículo foi removido para posterior perícia.

Fonte: Portal In Foco RS

