Aeroporto de Florianópolis é primeiro do país a fazer reconhecimento facial para embarque

Começou a operar por volta das 13h30min da tarde desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Florianópolis, o novo sistema brasileiro de embarque em aeroportos por reconhecimento facial.

O projeto Embarque Seguro é do Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria de Aviação Civil, em parceria com o Serpro, empresa de tecnologia do governo federal. O objetivo é tornar os embarques mais rápidos e seguros.



O voo de estreia do sistema é da Latan, que partirá às 15h10min para Guarulhos, em São Paulo. Com a nova tecnologia, os passageiros não terão mais a necessidade de apresentar documentos duas vezes para embarcar.

O novo sistema capta a imagem das pessoas e cruza com imagens armazenadas pelo governo federal. De acordo com o presidente do Serpro, Guileno Barreto, a tecnologia combina validação biométrica com análise de dados, garantindo identificação segura das pessoas.

O principal banco de imagens usado é o do Departamento Nacional de Trânsito (Denatram), que tem fotos de 56 milhões de pessoas.

A decisão de fazer um dos projetos-piloto em Florianópolis foi tomada pelo ministério porque o terminal dispõe da tecnologia de base para instalar o sistema.

Inaugurado em 1º de outubro do ano passado pela concessionária Floripa Airport, do grupo suíço Zurich Aiport, o terminal conta com tecnologias de ponta.

O CEO Ricardo Gesse afirma que ser aeroporto “touchless” é uma prioridade para a companhia, que administra também os aeroportos de Vitória e Macaé, sempre atenta em melhorar o atendimento aos passageiros.

