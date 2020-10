Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões nesta quarta-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Mega-Sena acumulada pode pagar prêmio estimado em R$ 100 milhões nesta quarta-feira (7) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.306. As dezenas sorteadas do último concurso foram: 07 – 16 – 22 – 38 – 55 – 57.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo.



As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país e pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá no primeiro mês R$ 115.900,00.

