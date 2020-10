Mais 3,8 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial nesta quarta

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Caixa vai depositar nesta quarta-feira novas parcelas do auxílio emergencial para 3,8 milhões nascidos em março. Serão 2,3 milhões de beneficiários que receberão a primeira parcela extra de R$ 300 e outros 1,5 milhão, a de R$ 600. O pagamento será por meio de depósito em conta poupança digital e o saque liberado em 7 de novembro, de acordo com o calendário do ciclo 3.

O primeiro grupo é de cadastrados pelo aplicativo ou CadÚnico, que começaram a receber a ajuda em abril. Já o segundo é de pessoas que entraram no programa a partir de maio. Foi incluído quase meio milhão de cadastros que passaram por reanálise, após contestação no aplicativo do banco ou pela Defensoria Pública da União, no final de setembro.

Nesta quinta-feira, o saque de novas parcelas será liberado a 4 milhões nascidos em julho. Esse grupo de beneficiários faz parte do ciclo 2 do calendário, que já concluiu o pagamento em depósito na conta digital, e poderá resgatar da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data que entraram no programa.

De três parcelas, o benefício passou para cinco de R$ 600 cada, no caso de mãe chefe de família, R$ 1.200. Agora mais quatro com valor menor, de R$ 300, serão pagas até dezembro. Mas só vão receber a extensão do auxílio aqueles que se enquadram nos novos requisitos estabelecidos.

Com isso, deixaram de ganhar o benefício extra 21 milhões de pessoas, ou seja, 56% do total de 48 milhões elegíveis para as cinco parcelas de R$ 600. O auxílio já foi pago a 67,7 milhões de pessoas, num total de mais de R$ 219,8 bilhões.

Calendário de pagamentos

Ciclo 2: quem recebe da 1ª à 5ª parcela de R$ 600.

Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela em abril e passa a ganhar a extra de R$ 300; também inclui aqueles que estão recebendo as demais parcelas de R$ 600.

Ciclo 4: aqueles que receberam a primeira em maio e passam a ganhar a extra.

Ciclo 5: beneficiários que receberam a primeira parcela em junho.

Ciclo 6: receberam a primeira parcela do benefício em julho.

Para o ciclo 2

Saque em dinheiro

6 de outubro- nascidos em junho

8 de outubro- nascidos em julho

13 de outubro- nascidos em agosto

15 de outubro- nascidos em setembro

20 de outubro- nascidos em outubro

22 de outubro- nascidos em novembro

27 de outubro- nascidos em dezembro

Crédito em poupança digital

Para o ciclo 3

7 de outubro – nascidos em março

9 de outubro – nascidos em abril

11 de outrubo – nascidos em maio

14 de outrubro – nascidos em junho

16 de outrubro – nascidos em julho

21 de outrubro – nascidos em agosto

25 de outrubro – nascidos em setembro

28 de outubro – nascidos em outubro

29 de outubro – nascidos em novembro

1º de novembro – nascidos em dezembro

Para o ciclo 4

30 de outubro – nascidos em janeiro

4 de novembro – nascidos em fevereiro

5 de novembro – nascidos em março

6 de novembro – nascidos em abril

8 de novembro – nascidos em maio

11 de novembro – nascidos em junho

12 de novembro – nascidos em julho

13 de novembro – nascidos em agosto

15 de novembro – nascidos em setembro

16 de novembro – nascidos em outubro

18 de novembro – nascidos em novembro

20 novembro – nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

Para os ciclos 3 e 4

7 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

14 de novembro – nascidos em março

21 de novembro – nascidos em abril e maio

24 de novembro – nascidos em junho

26 de novembro – nascidos em julho

28 de novembro – nascidos em agosto e setembro

1º de dezembro – nascidos em outubro

5 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro

Depósito em conta digital

Para o ciclo 5

22 de novembro – nascidos em janeiro

23 de novembro – nascidos em fevereiro

25 de novembro – nascidos em março

27 de novembro – nascidos em abril

29 de novembro – nascidos em maio

30 de novembro – nascidos em junho

2 de dezembro – nascidos em julho

4 de dezembro – nascidos em agosto

6 de dezembro – nascidos em setembro

9 de dezembro – nascidos em outrubro

11 de dezembro – nascidos em novembro

12 de dezembro – nascidos em dezembro

Para o ciclo 6

13 de dezembro – nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro – nascidos em março

16 de dezembro – nascidos em abril

17 de dezembro – nascidos em maio

18 de dezembro – nascidos em junho

20 de dezembro – nascidos em julho e agosto

21 de dezembro – nascidos em setembro

23 de dezembro – nascidos em outubro

28 de dezembro – nascidos em novembro

29 de dezembro – nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

Para os ciclos 5 e 6

19 de dezembro – nascidos em janeiro e fevereiro

4 de janeiro – nascidos em março

6 de janeiro – nascidos em abril

11 de janeiro – nascidos em maio

13 de janeiro – nascidos em junho

15 de janeiro – nascidos em julho

18 de janeiro – nascidos em agosto

20 de janeiro – nascidos em setembro

22 de janeiro – nascidos em outrubro

25 de janeiro – nascidos em novembro

27 de janeiro – nascidos em dezembro

Fonte: Correio do Povo

