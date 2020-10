Fogo queima parte de ponte de madeira que liga Tenente Portela a Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma ponte de madeira localizada na divisa entre os municípios de Tenente Portela e Três Passos pegou fogo na noite desta terça-feira, 6 de outubro. A referida ponte que liga a linha Navegantes ao interior do município vizinho foi parcialmente queimada, porém moradores do entorno controlaram as chamas e evitaram danos maiores na estrutura.

O trânsito de veículos segue normalmente pelo local.



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Tenente Portela foi ao local averiguar o fato e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Não se tem informações precisas sobre as causas do incêndio que deve ser investigado pela Polícia.

