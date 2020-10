Família de primeiro marido de Alexandra Dougokenski pede reabertura de inquérito de morte por suicídio em 2007

Compartilhar Pin 0 Compart.

A família de José Dougokinski, primeiro marido de Alexandra Dougokenski, solicitou, nesta terça-feira (6), que o inquérito da morte dele seja reaberto. O pedido foi submetido ao Ministério Público de Farroupilha, na serra gaúcha, onde o casal morava e onde o corpo de José foi encontrado.

A conclusão da Polícia Civil, do Ministério Público e da Justiça foi suicídio, e o caso foi arquivado, em 2007. Mas uma perícia particular contratada pela família levanta a hipótese de que ele possa ter sido assassinado, supostamente com a participação de Alexandra.

O promotor Ronaldo Lara Resende confirma que recebeu o pedido, mas que, devido ao excesso de processos em razão do período eleitoral, deve analisar somente após as eleições.

Alexandra Dougokenski está presa após confessar a morte do filho, Rafael Winques, em maio desse ano, na cidade de Planalto, no Norte do Rio Grande do Sul. Foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, e cumpre prisão preventiva na Penitenciária de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Morto aos 32 anos, José é o pai do primeiro filho de Alexandra. Na época, a criança tinha 3 anos, e Rafael ainda não era nascido.

Fonte: G1 – RS – Clique para ler a notícia completa

