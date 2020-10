Dentro do Jogo – Será que agora vai decolar?

Compartilhar Pin 0 Compart.

O técnico Renato Portaluppi já havia avisado que o Grêmio iria decolar no brasileirão, que ainda no primeiro turno a equipe estaria na parte de cima de tabela.

Mas a cada rodada que passou a decolagem era abortada, vinha um empate ou uma derrota. Será que a vitória em cima do Coritiba hoje foi à largada para a decolagem gremista?



Não sei se foi uma decolagem, mas um bom pulo de distância da zona de rebaixamento isso foi.

No início nem parecia aquele Grêmio de rodadas anteriores, a equipe começou com tudo amassando o Coritiba, com dez minutos já vencia por dois gols de diferença.

Tinha todo o controle do jogo. Mas aos poucos o tricolor abaixou demais a guarda e deixou o adversário crescer. Chegaram a descontar, mas foi só isso que o Coritiba conseguiu.

Para saber se essa foi à decolagem ou apenas um pulo, só as próximas rodadas combinadas com o desempenho da equipe gremista para nos dizer.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

