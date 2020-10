Com mais 38 óbitos, RS se aproxima das 5 mil mortes por Covid-19; casos passam de 205 mil

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Rio Grande do Sul chegou a 4.989 mortes por Covid-19. Nesta terça-feira (6), a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 38 óbitos que ocorreram ao longo da última semana.

Houve ainda a retirada de uma morte de Bagé que, após investigação, a secretaria confirmou ter sido causada por outra doença.

A variação na média móvel de óbitos baixou 12% em relação a duas semanas atrás, o que é considerado pelos especialistas um quadro de estabilidade.

A secretaria também registrou 2.173 novos casos. Com isso, o RS tem, desde o começo da pandemia, 205.375 pessoas infectadas pelo coronavírus.

Do total, 191.485 pessoas (93,3%) já são consideradas recuperadas. Outros 8.872 pacientes (4,3%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade permanece em 2,4%.

Além dos diagnósticos positivos, o RS já realizou 831,3 mil testes, que tiveram resultado negativo.

Internações em UTI por Covid-19 cai

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos era de 72,1%, às 15h desta terça. Do total, 38,9% era de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave, confirmando a redução gradual no percentual de internações pela doença.

O Brasil tem, até as 13h desta terça, 146,9 mil mortes e 4,94 milhões de casos de coronavírus, conforme o consórcio de veículos de imprensa.

Compartilhar Pin 0 Compart.