Bombeiros de Tenente Portela controlam frequentes focos de incêndio – Veja

Mais uma vez o Corpo de Bombeiros de Tenente Portela mostra agilidade e eficiência, evitando que danos maiores fossem provocados e vidas fossem ameaçadas por um incêndio.

No início da noite desta quarta-feira, 7 de outubro, um foco de incêndio atingiu a vegetação às margens da RSC472, próximo ao Britador.



De acordo com um morador da Linha Libardoni, não fosse a agilidade do serviço de emergência o fogo poderia ter atingido uma lavoura de trigo vizinha, em ponto de colheita, alastrando rapidamente as chamas. O perigo seria imprevisível, inclusive pela questão da fumaça na rodovia.

Na terça-feira desta semana, bombei⁰ros também controlaram a tempo um incêndio na RSC472, proximidades do acesso à Vista Gaúcha e Lagoa Bonita.

A Brigada Militar também trabalhou no combate às chamas.

Não há informações precisas sobre as causas dos frequentes incêndios, entretanto a vegetação seca e o tempo quente representam fatores de alto risco para disseminar chamas com facilidade. Desta forma é de extrema importância que a população informe o serviço de Bombeiros sempre que observar novos focos através do número 193.

