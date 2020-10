Situação preocupante no abastecimento faz CORSAN buscar água em outros municípios

Nesta terça-feira, 06 de outubro, o site Portela Online avistou um caminhão-pipa descarregando água no reservatório principal do município de Tenente Portela.

Conversando com o gerente da unidade, Maurício dos Santos, este esclareceu que na semana anterior, durante uns quatro dias chegou a faltar água nos locais mais elevados da área urbana, residências do centro inclusive, isso nos horários de pico do consumo, entre 14h e 20h. E, levando-se em conta a previsão de extremo calor nesta semana, como também ocorreu na semana passada, a CORSAN optou em prevenir novos e maiores problemas buscando em Redentora e Coronel Bicaco 30 mil litros de água para reforçar a disponibilidade do recurso hídrico. Maurício explicou ainda que não se descarta a possibilidade de buscar água também em Três Passos.

Argumentou que a unidade portelense realizou seis perfurações de poços artesianos em um ano, dos quais quatro estavam secos, um teve vasão muito baixa e a água testada se apresentou como não potável e o último, com vasão um pouco melhor, igualmente apresentou água imprópria, entretanto estão repetindo os testes para ter certeza. Em Miraguaí, duas perfurações foram mais exitosas, com um dos poços deles apresentando vasão de 10 mil litros/h e outro com 20 mil litros/h, este último localizado no interior da cidade, o qual esperam ligar no máximo em um mês ou pouco mais, colocando-o em operação para fornecer água tanto para o próprio município como para o caminhão-pipa que destinará aos locais onde se fizer necessário. Pra isso será estendida a rede em torno de 2 mil metros até o sistema da CORSAN.

Há também, segundo Maurício, um projeto para construir outro reservatório junto a sede da unidade, em Tenente Portela, entre o escritório e o reservatório atual, sendo o novo com capacidade para 500 mil litros, o dobro do que já existe. Enquanto isso o caminhão-pipa trazendo uma média de duas cargas/dia com 60 mil litros no total será a saída para tentar prevenir problemas ainda maiores.

Enfim, o verão nem chegou ainda e o município já enfrenta dificuldades no abastecimento de água, o que seria evitado se toda a população agisse com responsabilidade no consumo deste importante recurso. Conforme o gerente, o desperdício é o fator principal dessa antecipação na falta de água nas residências. Cabe agora à população agir com consciência e ajudar a prevenir maiores problemas nesse setor.