Pescador localiza corpo no Rio Taquari entre Passo Fundo/Marau

Na tarde desta segunda-feira, 5 de outubro, um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado no Rio Taquari, entre Passo Fundo e Marau.

Segundo informações colhidas no local, um homem que iria pescar no rio Taquari, quando estava no seu caico (barco) acompanhado de sua esposa e filha, visualizou o corpo, mas não tinha certeza do que se tratava.

Após retornar com o barco, para ver o que era se deparou com o corpo em avançado estado de decomposição, a pelo menos sete dias. O homem foi identificado como, José Ribeiro dos Santos, 50 anos, vulgo Sagui.

O homem tem diversas passagens policiais.

O corpo de Sagui, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Passo Fundo, para necropsia.

A Delegacia de Polícia Civil de Marau através do Comissário Ivan Bernardi e agentes, Brigada Militar/3°RPMon Marau e Corpo de Bombeiros Voluntários Marau atenderam a ocorrência.

Fonte: Rádio Uirapuru