Sucesso em mais de 250 cidades o aplicativo Delivery Much chega a Tenente Portela e Três Passos.

Em breve estas cidades passarão a contar com o aplicativo de delivery de comida Delivery Much que está presente em mais de 250 cidades e tem mais de 2 milhões de usuários, trazendo facilidade e comodidade para pedir seu delivery.

Os empresários Oldair Meinerz e Natali Meinerz vendo a necessidade de um aplicativo de Delivery em nossa região foram em busca de novidades e parceiros para a implantação encontrando na Delivery Much o que procuravam para atender o público de Tenente Portela e Três Passos.

“Estamos surpresos positivamente com a aceitação dos comerciantes de Tenente Portela com a tecnologia oferecida pelo Delivery Much, já começamos o processo de implantação das empresas parceiras de Tenente Portela e nossa meta é lançar o APP no início de novembro em Tenente Portela e em novembro começar as abordagens em Três Passos lançando ainda este ano também na plataforma. ” Revela Oldair.

Além do super desconto e brindes de lançamento o app chega trazendo inovação tecnológica, para facilitar a vida do consumidor e dar mais dinamicidade aos restaurantes. A meta é cadastrar 15 estabelecimentos em cada cidade ficando disponíveis no aplicativo, então na hora de pedir comida é só escolher o seu favorito.

O processo é muito simples. Basta instalar o app, escolher o restaurante e o prato, selecionar a forma de entrega e pagamento e digitar o código caso você possua um cupom de desconto. Depois, é só aguardar o pedido ser entregue no conforto da sua casa ou trabalho.

O aplicativo é 100% gratuito e está disponível para celulares Android e iOS (iPhone). Além disso, o usuário pode fazer pedidos também pelo site: deliverymuch.com.br

A Delivery Much chega em Tenente Portela e Três Passos para matar a sua fome com rapidez e praticidade! Baixe já o aplicativo na App Store ou no Google Play, faça o seu cadastro e fique por dentro das novidades!

Também é possível acessar pelo site http://www.deliverymuch.com.br/tenenteportela ou http://www.deliverymuch.com.br/trespassos

Baixe o Aplicativo: http://app.deliverymuch.com.br

