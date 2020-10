Ciclone deve provocar temporal em parte do RS nesta segunda-feira

A segunda-feira (5) começou com pancadas de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, mas sem grandes acumulados. No entanto, um ciclone extratropical na costa do Estado promete temporal ao longo do dia.

Segundo a Somar Meteorologia, esse ciclone, que é uma área de baixa pressão atmosférica que gira no sentido horário, deve ocorrer no Centro e Leste do território gaúcho. Há riscos de rajadas de vento com mais de 75km/h, além de chance de queda de granizo. A chuva deve ter grandes volumes na região Sul até o Litoral Norte, passando pela Região Metropolitana de serra gaúcha.

O tempo deve ficar estável, sem chuva, no oeste do Rio Grande do Sul, como a Fronteira, Missões e Noroeste.

Veja, abaixo, como será a segunda-feira (5) na sua região:

Região Metropolitana: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Máxima de 23°C em Porto Alegre;

Serra: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Máxima de 24°C em Caxias do Sul;

Norte: tempo instável, com chuva isolada. Máxima de 27°C em Erechim;

Sul: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Máxima de 18°C em Pelotas;

Região Central: tempo instável, com chuva isolada. Máxima de 21°C em Santa Maria;

Litoral Norte: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Máxima de 24°C em Torres;

Litoral Sul: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Máxima de 17°C em Rio Grande;

Fronteira Oeste: tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 15°C em Uruguaiana.

