Acidente entre carro e ônibus do RS mata quatro pessoas e deixa feridos na BR-470 em SC Batida aconteceu na madrugada desta segunda-feira (5) na região de Pouso Redondo, no Alto Vale

Uma batida de frente entre um carro e um ônibus matou quatro pessoas e deixou outras quatro feridas na madrugada desta segunda-feira (5), na região de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta de 1h30min, na BR-470, em um trecho próximo à cidade de Otacílio Costa.

Ao menos oito viaturas de bombeiros militares e Samu foram encaminhadas para o local do acidente, o Km 215 da rodovia federal. Todos que sobreviveram estavam em um ônibus com placas de Porto Alegre (RS), que chegou a tombar às margens da BR-470 após a batida. O motorista de 53 anos e outros sete passageiros não se feriram, porém quatro pessoas tiveram de ser encaminhadas a hospitais da região.

Já no carro de passeio, com placas de Otacílio Costa, todos os passageiros morreram na hora e estavam presos às ferragens. O trabalho dos socorristas foi somente para tirar os corpos do veículo e encaminhá-los para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul. As identidades ainda não foram confirmadas.

