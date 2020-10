PRF apreende 3 toneladas de maconha escondida em carga de milho na BR-386

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste domingo, 4 de outubro, três toneladas de maconha que estavam escondidas na carga de milho de uma carreta que transitava pela BR 386, em Lajeado. O condutor do veículo foi preso.

Durante ação de enfrentamento à criminalidade, após receberem informações do serviço de inteligência, os agentes federais abordaram a carreta com placas do Paraná. De acordo com a PRF, em consulta aos sistemas, foi verificado que o condutor tinha passagens por tráfico de drogas. Quando questionado sobre a carga do veículo, o motorista respondeu que estava carregado com milho, apenas.

Segundo ainda a PRF, os policiais realizaram buscas na carreta, encontrando três toneladas de maconha sob a carga de milho. O motorista, de 38 anos e morador do Paraná, admitiu que pegou a droga no mesmo estado, e que seria pago para levá-la até a região metropolitana de Porto Alegre.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Santa Cruz do Sul, assim como a droga e o veículo. A maconha apreendida, após misturada e fracionada, poderia produzir mais de seis milhões de cigarros para consumo, dando um prejuízo superior a três milhões de reais aos criminosos.

Essa apreensão superou a ocorrida em agosto deste ano em Carazinho, quando a PRF apreendeu 2,8 toneladas de maconha em um caminhão com carga de geradores, que até então era a maior apreensão de maconha em 2020 realizada no Rio Grande do Sul.

