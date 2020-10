Indivíduos tentam furtar carro no centro de Tenente Portela

Três indivíduos tentaram furtar um carro estacionado, na Rua Luis Carlos Schepp, mesma rua do Fórum de Tenente Portela, por volta da 1h30 da madrugada deste domingo, 4 de outubro.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o vidro do lado do motorista do veículo foi quebrado e uma ligação direta foi realizada, mas a direção travou e ao sair o carro colidiu contra o cordão do passeio, despertando os vizinhos que perceberam a movimentação.

Conforme a BM, os três suspeitos fugiram, mas um deles foi localizado, preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberado.

Restaram os prejuízos para o dono do carro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook