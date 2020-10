Família escapa de tragédia com carro desgovernado na BR-163 em Barra do Guarita

Neste domingo, 04 de outubro, numa tarde normal, numa residência à beira da rodovia BR 163, na Esquina Jabuticaba, interior de Barra do Guarita, uma família resolve sentar à sombra no pátio da casa para desfrutar do dia de folga na semana.

A família Brito sequer imaginava o que estava por vir. Em torno das 17h, adultos e crianças reunidos conversavam entretidos e tomavam chimarrão, quando avistaram um carro desgovernado em direção a eles.

Foram segundos para uma reação, mais foi o suficiente para que a tragédia fosse evitada. Todos correram do local enquanto o veículo passava derrubando tudo pela frente (árvores, poste de energia).

Atônitos eles não conseguiam acreditar que tinham saído ilesos daquela situação.

Um vídeo feito pelo proprietário da casa mostra o resultado do acidente e expressa a incredulidade dele pelo livramento do desastre.

O veículo com placa de Balneário Camboriú/SC era dirigido por um vendedor, o qual estava sozinho e por sorte também escapou ileso.

Veja vídeo e fotos enviados ao site Portela Online por Jair Brito, proprietário da moradia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook