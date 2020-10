Vídeo: desabamento de prateleiras em mercado deixa um morto e diversos feridos

Uma pessoa morreu e ao menos quatro ficaram feridas em desabamento de prateleiras do mercado Mix Mateus Atacarejo em São Luís (MA) na noite desta sexta-feira (2). Equipes dos bombeiros trabalham na remoção dos escombros e em busca de outras vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 20h, quando o mercado estava lotado de clientes, conforme imagens do circuito interno, divulgadas em redes sociais. As gôndolas começaram a cair em um dos corredores, num efeito dominó, próximo dos caixas. Há relatos não oficiais de que um operador de empilhadeira fazia o serviço de carga e descarga de mercadorias.

A assessoria de Imprensa da rede de supermercados divulgou nota sobre o acidente:

“O Grupo Mateus lamenta informar que na noite dessa sexta-feira, 2 de outubro, houve um acidente no Mix Atacarejo da Curva do 90 no bairro do Vinhais.

Imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos.

O Grupo Mateus reforça que, neste momento, o que importa é o resgate dos envolvidas no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares.”

