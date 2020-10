Nome: Umbelina Maria Amorim

Idade: 78 anos

Horário do óbito: 04h30 deste sábado, 3 de outubro

Local do óbito: Hospital Santo Antônio

Velório: Capela da Funerária São Jorge

Horário de Sepultamento: 17h30 deste sábado, 3 de outubro

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Tenente Portela

Compartilhe isso: Twitter

Facebook