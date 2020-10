Nem Grêmio nem Inter. Os dois

Tudo igual foi assim que terminou o clássico Gre-Nal, o sexto do ano e da para dizer que foi decidido através de “bobeadas”.

O primeiro tempo das duas equipes foi pouco inspirador e sonolento, nem parecia um Gre-Nal.

Clássico Gre-Nal mesmo foi na etapa final, o duelo esquentou e tomou outros rumos. Tivemos gols, VAR e uma expulsão para cada lado. E quem decidiu foi as “bobeadas”, aí tu pergunta como assim bobeadas?

“Bobeadas” dos dois lados. Primeiro do lado colorado que não marca direito e deixa o Grêmio criar uma bela jogada que combina com um golaço de Pepê. A segunda também colorada, mas individual, o volante Musto “bobeia” e da uma cotovelada no jogador gremista e é bem expulso.

Parecia que a história dos últimos confrontos se repetiria os gremistas conseguiam manter sua superioridade em campo.

Mas diferentemente dos outros duelos e com o técnico Coudet trocando peças ainda em tempo, os colorados não se abaterem e conseguiram cavar as bobeadas gremistas. A primeira um pênalti e o empate e a derradeira foi a expulsão do lateral gremista Cortez.

Em um clássico que foi decido com “bobeadas” não deu Grêmio nem Inter. Um resultado que para projeções de ambos dentro do campeonato não foi bom.

O Grêmio continua sua série de empates e não consegue engrenar na competição e fica perto do Z-4. Já o Inter vê a possibilidade de retomar a liderança mais distante a ainda os times que estão abaixo na tabela se aproximar.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

