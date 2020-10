Identificado homem que morreu atingido por raio em praia de Santa Catarina

O homem que morreu atingido por um raio na noite desta sexta-feira, 2 de outubro, na faixa de areia em Itapema, no litoral catarinense, foi identificado. A vítima é Fabricio Corrêa Gasparetto, 47 anos. Ele era morador da cidade, trabalhava como corretor de imóveis e consultor de negócios e gostava de praticar esportes, contam amigos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Fabricio corria no bairro Meia Praia com um colega na noite desta sexta quando foi atingido pelo raio. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A morte causa comoção na cidade. Nas redes sociais, amigos lamentam a perda e prestam solidariedade à família. Fabricio era casado e tinha três filhos, uma menina e dois meninos. Natural de Chapecó, no Oeste catarinense, morava em Itapema, no mesmo bairro onde aconteceu a fatalidade, relata o amigo Heber Rodrigues Andrade.

— Eu estou até agora chocado, era um rapaz muito bom, muito legal, que aconselhava as pessoas. Ele gostava de correr aos fins de semana, de jogar bola com os filhos e também praticava artes marciais. Era um bom pai, um bom esposo, e alguém totalmente profissional — diz Heber, 41 anos, que trabalhou com Fabricio em uma corretora de imóveis.

O corpo de Fabricio Gasparetto será velado em cerimônia restrita à família em um crematório em Balneário Camboriú neste sábado (3). Depois, será cremado no mesmo local.

