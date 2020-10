Eskimó Sorvetes e Picolés a Preços de Fábrica abre às 10h deste sábado em Tenente Portela – Saiba mais

Inaugura neste sábado, 3 de outubro, a Esquimó Sorvetes e Picolés em Tenente Portela. As portas serão abertas oficialmente às 10h. A loja localiza-se na Rua Tupis, em frente ao Supermercado Sacolão.

A Eskimó Sorvetes e Picolés de Tenente Portela comercializará aproximadamente 100 sabores diferentes de sorvetes e picolés, além de disponibilizar bebidas e frutos do mar aos seus clientes. No local também estará disponível um Buffet com preço por quilo para você escolher e servir a vontade, tudo no sistema pegue-e-leve.

Resumidamente a ideia de disponibilizar produtos desta linha na cidade de Tenente Portela partiu do casal Fernando Franceschetti e Celisse Fainello que se apaixonou pelos mais variados sabores e baixo custo dos sorvetes e picolés que consumiam em lojas da Eskimó que encontravam durante suas viagens pelo país. A ideia de abrir um ponto surgiu ano passado, mas ganhou ainda mais força com a participação da mãe e do pai do Fernando: a empresária Jerusa Lopes e o agricultor Ilso Franceschetti que arregaçaram às mangas e investiram na ideia.

A Eskimó Sorvetes e Picolés é uma empresa catarinense de 30 anos e atualmente tem lojas e revendas espalhadas por todo o Brasil, a mais nova em Tenente Portela.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook