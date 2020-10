Três homens são presos transportando quase 200 kg de maconha no norte do estado A carga vale cerca de 200 mil reais

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 198 quilos de maconha que era transportada em um Cruze na noite desta quinta-feira (1) em Iraí, norte do estado. Três homens foram presos.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime na BR 386, na divisa do estado com Santa Catarina, quando abordaram dois veículos, um Fiesta e um Cruze, que transitavam em alta velocidade.

A vistoria do Cruze revelou 13 fardos de maconha dentro do bagageiro. O veículo era conduzido por um homem de 20 anos. No Fiesta estavam 2 homens, de 27 e 23 anos, que confirmaram estar viajando junto ao outro veículo. Os dois condutores são irmãos e naturais de Porto Alegre.

Os três presos foram encaminhados à área judiciária local.

