Tenente Portela – Notas de falecimento

Nome: Leonardo BlaNeck

Idade: 90 anos

Data e local do falecimento: à 1h20 desta sexta-feira, no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela

Velório: Salão católico de São Pedro , interior de Tenente Portela

Sepultamento: às 15h no Cemitério de São Pedro

Nome: Antônio Berta

Idade: 71 anos

Data e local do falecimento: Às 5h desta sexta-feira, em sua residência

Velório: Capela da Funerária São Jorge de

Sepultamento: às 18h no cemitério Municipal de Tenente Portela

