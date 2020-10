Mulher é morta com um golpe de espeto pelo genro em Passo Fundo, diz polícia

Uma mulher de 36 anos morreu, na madrugada desta sexta-feira, 2 de outubro, ao ser agredida pelo namorado da filha com um golpe de espeto, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. A vítima se chamava Lucilene do Carmo Nascimento. O suspeito não foi encontrado pela polícia.

Segundo informações repassadas à investigação, a família jantava em casa quando a filha de Lucilene discutiu com o namorado, que tentou agredi-la. Ao defender a filha, foi atacada pelo genro, com um espeto, e morreu no local.

O delegado do caso, Mário Pezzi, diz que ao fugir, o suspeito feriu um jovem, que estava na casa. Ele foi internado e está em estado estável.

A polícia não sabe o paradeiro do suspeito, cuja identidade não foi revelada. A investigação deve ouvir mais testemunhas, entre elas a filha de Lucilene, com escuta especializada, uma vez que a jovem é menor de idade. “E a partir daí colher demais dados periciais, possivelmente haverá representação por prisão”.

Agressão pelo ex

Ao G1, o delegado contou que um ex-companheiro de Lucilene foi preso, na semana passada, devido a uma ocorrência por agredi-la e vai responder com base na Lei Maria da Penha. Não há, no entanto, registro de agressões por parte do genro, e ele não tinha antecedentes criminais.

Segundo Mário Pezzi, o homem será indiciado por feminicídio. “Caracteriza feminicídio pela condição de mulher. No caso, a relação é de homem com mulher como genro e sogra”, explica o delegado.

Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook