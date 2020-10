Estiagem e verão antecipado preocupam quanto ao abastecimento de água

A primavera iniciou há pouco mais de uma semana e parece já ter dado lugar à estação seguinte, o verão. Isso porque estamos enfrentando dias de altas temperaturas e pouca chuva.

E com a perspectiva de estiagens até a chegada da estação do verão, as quais já se fazem sentir na redução dos mananciais na região, a preocupação com a disponibilidade de água aumenta bastante.

Nesse contexto, a CORSAN, ciente de que todos devem ter água disponível de modo a garantir suas necessidades bem como a higiene exigida em tempos de pandemia, vem a público reforçar o pedido para que a população utilize a água com o máximo de prudência e responsabilidade, evitando o desperdício com lavagem de veículos, calçadas e irrigação de plantas com a utilização de mangueiras. Também que informem a CORSAN sobre previsão de enchimento de piscinas e comuniquem vazamentos em locais públicos sempre que os observarem. Essa orientação visa assegurar que todos possam usufruir do abastecimento, principalmente os bairros situados em locais de maior altitude no município.

A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DEPENDE DE CADA UM DE NÓS!

Vídeo relacionado produzido em março de 2020

Compartilhe isso: Twitter

Facebook