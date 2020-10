Deflagrada Operação de Combate ao tráfico de drogas em cinco cidades da região

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 1º de outubro, a Operação Sectários, uma ofensiva interinstitucional contra o tráfico de drogas e associação para o tráfico no Norte do Estado.

Na operação, realizada em parceria entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal, foram cumpridas cinquenta ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Seberi, Erval Seco, Rodeio Bonito, Iraí e Frederico Westphalen.

O promotor de Justiça de Seberi, Marcelo Fagundes Fischer, sublinha a relevância do trabalho conjunto entre as instituições para o combate à criminalidade organizada e violenta, como a que vem sendo praticada por essa organização criminosa. “O objetivo nesse momento, além de desarticular a organização e fazer cessar a atividade criminosa com as prisões realizadas, é também com as apreensões reforçar as provas que possam auxiliar a atuação tanto da polícia quanto do Ministério Público na futura responsabilização dos integrantes”, explica o promotor.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook