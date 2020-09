Sicoob Credicapital anuncia nova linha de crédito para o 13º Há um ano no RS, a cooperativa superou sua meta de crescimento e anuncia que, nos próximos três anos, vai investir R$ 10 milhões no Estado



Em março, logo no início da pandemia, o Sicoob Credicapital foi a primeira instituição financeira no Rio Grande do Sul a lançar linhas emergenciais para empresas de pequeno e médio porte, com taxas de juros reduzidas. Agora, a Cooperativa anuncia uma linha de crédito exclusiva para as empresas financiarem o 13º salário.

Com a nova linha de crédito, a cooperativa quer continuar apoiando as empresas de pequeno e médio porte que responderam muito bem à oferta da linha emergencial criada para amenizar os impactos causados pela Covid-19.

O empréstimo, que vai ajudar os empresários na retomada da atividade econômica, está disponível na agência do Sicoob Credicapital em Porto Alegre. São linhas com taxas reduzidas de 0,85% fixa a.m., prazos de 12 meses e carência de 30 a 90 dias para início dos pagamentos.

Expansão – Em 2020, a cooperativa comemora seu primeiro ano no Rio Grande do Sul e a expansão para o Estado de São Paulo. Com sede no Paraná, a Sicoob Credicapital tem 20 anos de atuação e o presidente do Conselho de Administração, Guido Bresolin Junior, tem certeza de que “já criamos raízes fortes em terras gaúchas, o que demonstra segurança em nossos planos de crescimento”.

Hoje são 26 agências em funcionamento nos três Estados (PR, RS e SP). “O projeto é chegar em dezembro com 30 pontos de atendimento”, explica Charles Rafael Krahl, gerente regional do Sicoob Credicapital no Rio Grande do Sul.

Sobre os planos de expansão do Sicoob Credicapital no RS, Charles Krahl destaca um investimento total de mais de R$ 10 milhões previstos para os próximos três anos. “Vamos abrir novos pontos de atendimento pelo Estado e ampliar o mercado de trabalho com a contratação de novos colaboradores”, informa.

Desde que chegou ao RS com sua agência localizada na Av. Carlos Gomes 1657, em Porto Alegre, a instituição superou sua meta de novos cooperados. “Já são mais de 400 e estamos focados em atender as empresas de pequeno e médio porte, pois são elas que necessitam de maior atenção neste momento”, complementa.

