Outubro começa com previsão de chuva, queda de granizo e ventania no RS

O primeiro dia de outubro deve ser chuvoso no RS, segundo a Somar Meteorologia. Nesta quarta-feira (30), a Região Metropolitana de Porto Alegre registrou altos volumes de chuva. Segue o alerta para tempestade, granizo e ventania para as regiões Sul e Campanha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Isso ocorre, segundo a Somar, devido a uma frente fria, que avança em alto mar e causa a chuva associada à umidade que vem da Amazônia, além de instabilidades no alto da atmosfera e um sistema de baixa pressão no norte da Argentina.

Apesar da chuva, as temperaturas ainda seguem altas, lembra a Somar, especialmente no noroeste gaúcho.

Chuva forte na Região Metropolitana de Porto Alegre

Sapucaia do Sul registrou o maior acumulado na manhã desta quarta, com 72,58 mm, de acordo com a Somar. Confira abaixo as dez cidades que registraram maior quantidade de chuva.

Um muro de uma residência caiu, atingindo um carro e causando a interdição em duas casas. A Defesa Civil da cidade investiga se a queda teve relação com a chuva.

“Eu estava dormindo e acordei com um forte estrondo. Até me assustei, achei que era um raio. E ao abrir a janela do meu quarto me deparei com essa cena assustadora”, diz o morador da residência Maiquel Luciano Gonçalves. Ele e a mãe precisaram ir para a casa de familiares.

As câmeras do Observatório Heller-Jung, em Taquara, registraram a queda de um raio.

Já no interior, houve registro de granizo. Moradores registraram o fenômeno em Dom Pedrito e Rio Grande.

Confira as cidades com maiores acumulados nesta quarta

72,58 mm em Sapucaia do Sul

69,2 mm em Gravataí

43,34 mm em Nova Santa Rita

42,6 mm em Candelária

40,2 mm em Taquari

38,2 mm em Ivorá

34,2 mm em Canoas

31,4 mm em Lagoa Bonita do Sul

31,0 mm em Venâncio Aires

28,0 mm em Montenegro

Como será o tempo em outubro?



Segundo a Somar, outubro deve ser de chuva dentro da média no RS, com destaque para a região da Campanha, que pode ter maior acumulado. A Somar salienta que a chuva dentro da média não significa chuva regular, ou seja, pode haver muitas precipitações em poucos períodos do mês, alcançando as médias.

A temperatura deve ficar dentro da média também, com alguns dias variando entre quente e ameno. As ondas de frio não devem ser intensas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook