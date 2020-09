Dentro do Jogo – Um classificado e outro ainda não Grêmio garante vaga para próxima fase com uma "ajudinha" do Inter que deixou tudo para a última rodada

Quando terminou a rodada que marcou a volta da Libertadores pós parada, não imaginaríamos que o Grêmio iria garantir a classificação para as oitavas de finais antes do Internacional. Alguns até cogitaram que o tricolor nem passaria da fase de grupos.

Pois bem, o futebol é mesmo imaginável, hoje quem já está garantido na próxima fase são os tricolores e não os colorados.

Não foi aquele jogo de deixar o torcedor eufórico, mas o que mais se pretendia foi alcançado. Jogando em casa diante do Univerdad Católica o Grêmio jogou somente no segundo tempo e foi o suficiente para garantir a vitória. Que veio com seus garotos, Pepê e Rodrigues que não sentiram a pressão marcando os gols que garantiram os três pontos e encaminharam a classificação.

E no Inter de novo um erro individual e infantil prejudicou o time e custou a classificação antecipada. Na Colômbia contra o América de Cali o colorado ficou com um jogador a menos no melhor momento da equipe na partida. Foi um lance crucial se onze contra onze já não estava sendo fácil, imagina com um a menos. Só o que restou para o colorado foi se defender e pelo menos garantir um empate, que deixa a confirmação para as oitavas para a última rodada.

A classificação antecipada gremista veio com uma “ajudinha” do rival Inter que empatou. Já para o colorado garantir a passagem para a próxima fase, depende só de si, mas para não se complicar pode contar com uma “ajudinha” do coirmão. Será que vai rolar uma troca?

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook