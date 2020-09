Três Passos confirma o 21° óbito de pessoa infectada por Covid-19

Foi confirmado nesta segunda-feira, 28 de setembro, o 21º óbito de pessoa infectada pelo novo coronavírus, em Três Passos. Trata-se de um paciente de 67 anos de idade, que estava abrigado em um asilo no município. Esta é a sexta morte de idoso que residia em asilo em Três Passos. Também registrou a morte de uma funcionária da casa de acolhimento de idoso.

Ele morreu no domingo, dia 27 de setembro. A vítima possuía histórico de doença cardiovascular crônica. Ele internou no dia 12 de setembro, na Ala Covid, e foi transferido para a UTI no dia 16.

Foi realizada coleta do exame RT PCR realizada pela Unidade Sentinela no dia 10 de setembro, com resultado positivo para Covid-19, apresentado pelo Lacen-RS, no dia 15 de setembro.

O homem estava acolhido em uma Instituição de Longa Permanência de Idoso (ILPI).

Dados atualizados da Covid-19, nesta segunda-feira

O município de Três Passos chegou a 1.015 casos confirmados de coronavírus, com 962 pacientes recuperados e 21 óbitos, totalizando 32 casos ativos da doença neste momento.

Nove pacientes ainda são considerados suspeitos. Eles já realizaram coleta e agora aguardam o resultado laboratorial.

4.652 testes realizados em Três Passos deram resultado negativo para Covid-19. A Unidade Sentinela já realizou 13.816 atendimentos à comunidade, sendo 730 deles, de forma domiciliar.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS

(28 de setembro)

*Atendimentos 13.816

*Atendimentos domiciliares 730

*Hospitalizações 02

*Casos negativos 4.652

*Casos confirmados 1.015

*Casos recuperados 962

*Casos Ativos 32

*Óbitos 21

*Aguardam resultado 09

HOSPITALIZAÇÕES

Ala Covid:

01 masculino positivo, 82 anos

01 Masculino, 77 anos, suspeito

Fonte: Rádio Alto Uruguai

