Onda de calor histórica deve provocar temperaturas acima de 40º na Região

Uma onda histórica de calor deve atingir e provocar temperaturas acima dos 40°C no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil nesta semana, alerta a MetSul Meteorologia. No Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões Noroeste e o Norte, a marca deve ser ultrapassada. Em Santa Rosa, máxima deve ficar entre 39°C e 40°C nesta quinta-feira.

Em outras localidades do Brasil, a expectativa é de recordes absolutos de máximas cairão e as marcas figurarão entre as mais altas já registradas em décadas ou desde que se registra temperatura. Em São Paulo, pode fazer entre 37ºC e 39ºC, a maior marca já analisada na capital paulista é de 37,8°C, em 2014. No interior, as máximas devem ultrapassar os 44°C.

No Brasil Central, em Cuiabá, a temperatura deve alcançar os 43°C, com uma grande massa de ar seco e quente que cobre a região pelas próximas semanas.

A MetSul salienta que calor com tal intensidade vai levar o risco de fogo a valores críticos e emergenciais com altíssimo número de queimadas no Centro-Oeste, no Sudeste e na parte mais ao Norte do Sul do Brasil.

Fonte: Correio do Povo

