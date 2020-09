Justiça declara nula sessão que abriu processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre

A sessão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que abriu o processo de impeachment do prefeito Nelson Marchezan Júnior, foi declarada nula pela Justiça nesta segunda-feira, 28 de julho. O juiz Cristiano Vilhalba Flores, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, aceitou o recurso da defesa de que a admissibilidade da denúncia não deveria ter sido aceita enquanto projetos do regime de urgência trancavam a pauta.

O magistrado também anulou a comissão processante, realizada em 28 de agosto, em que foi aprovado o parecer pela continuidade do processo. De acordo com a sentença, houve “infração às garantias da ampla defesa e do contraditório”.

O juiz também permitiu que Marchezan convoque 20 testemunhas para a sua defesa. Ele foi denunciado por crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo uso de R$ 3,1 milhões do Fundo Municipal de Saúde para pagar publicidade.

O presidente da comissão processante, o vereador Hamilton Sossmeier, disse que estão sendo analisados os possíveis procedimentos contra a decisão.

Fonte: G1 – RS

