Profissional de saúde natural de Crissiumal morreu vítima de covid-19 em Parobé

Repercute no município de Crissiumal no início da noite deste domingo a prematura morte da enfermeira Leila Cristina Kafer, natural do município, de 39 anos, vítima da covid-19.

Leila Cristina Kafer atuava na linha de frente de combate ao coronavírus no Vale dos Sinos, e acabou falecendo no hospital em Parobé.

Segundo divulgado pelo jornalista DuduNews, nos últimos anos, ela atuou em dois conhecidos hospitais da região: O São José, de Ivoti, e o Getúlio Vargas, de Estância Velha. O hospital ivotiense divulgou nota lamentando o falecimento: “Nota de pesar: A direção, colaboradores e corpo clínico do Hospital São José comunicam, com profunda tristeza, o falecimento da colaboradora Leila Cristina Kafer. Ótima profissional e colega, não conseguiu vencer a luta contra o COVID. Nesse momento de dor nos solidarizamos e unimos em oração aos familiares e expressamos as condolências pela perda”.

Ela estava internada há três semanas. No início de agosto ela havia perdido o pai, que faleceu em Crissiumal.

Leila Cristina Kafer deixa enlutados a mãe Arnilda Fernandes Kafer, marido e o filho Kauã Felipe Kafer Santos, além de um grande número de amigos. Seu corpo será sepultado no cemitério de Crissiumal nessa segunda-feira.

Fonte: Guia Crissiumal

