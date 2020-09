Identificado motociclista gravemente ferido em acidente entre três veículos na ERS-330 em Miraguaí

Foi identificado como sendo Robson Tafarel Marchioro, de 31 anos, morador Pedro Garcia, interior de Braga, como sendo o condutor da moto envolvida no acidente com mais dois carros, no final da manhã desta segunda-feira, 28 de setembro, na ERS-330, em Miraguaí.

Robson sofreu fraturas no braço e perna além de escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos ele estava consciente e falante durante seu socorro realizado pelo SAMU de Tenente Portela. O motociclista segue em atendimento no Hospital Santo Antônio.

O condutor do carro que capotou e parou fora da pista teve escoriações leves.

O acidente ocorreu por volta das 11h nas proximidades do pórtico de Miraguaí, localizado entre o Distrito de Irapuá e a cidade. .

A Brigada Militar atendeu a ocorrência inicial passando depois para a Polícia Rodoviária Estadual que apura as causas do acidente.

