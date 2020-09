Acidente entre carro e van deixa 3 mortos e 16 feridos na BR-470, em Blumenau/SC

Um acidente envolvendo um carro e uma van deixou pelo menos três mortos na noite deste domingo, 27 de setembro, na BR-470. A colisão ocorreu por volta das 22h50min no Km 63 da rodovia federal no Badenfurt. Informações iniciais indicam que 16 pessoas foram levadas para hospitais da região. O acidente mobilizou bombeiros militares, voluntários, PRF, Guarda de Trânsito, Samu. No total, 14 viaturas prestaram atendimento à ocorrência.

As três pessoas mortas nesse acidente estavam no carro, que tem placas de Indaial. Duas delas estavam sem cinto de segurança e foram jogadas para fora do veículo. Um quarto ocupante do Palio ainda foi encaminhado em estado grave ao Hospital Santo Antônio.

Conforme os bombeiros militares de Blumenau, o carro vinha sentido Indaial quando perdeu o controle por conta da pista molhada, rodou, e atingiu a van de turismo que vinha no sentido oposto da BR-470. A van, de Balneário Camboriú, tinha 19 pessoas dentro, incluindo o motorista. Apenas três não tiveram ferimentos, e os outros 16 precisaram ser levados a hospitais da região — Beatriz Ramos, Oase, Santa Isabel e Santo Antônio.

Por conta do acidente, a BR-470 chegou a ficar bloqueada por cerca de duas horas. O trecho foi liberado após socorro às vítimas e remoção dos veículos, por volta das 2h da madrugada.

Fonte: NSC/TV

