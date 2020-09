RS teve rajadas de vento superiores a 80 km/h neste domingo

Sob a influência de um ciclone extratropical, o Rio Grande do Sul teve chuva forte e altas rajadas de vento entre a noite de sábado (26) e a manhã deste domingo (27).

Segundo a Somar Meteorologia, a cidade de Passo Fundo, no norte do Estado, chegou a registrar rajadas de vento de 83,5 km/h às 9h deste domingo – as maiores registradas no Estado até a metade da manhã, segundo o instituto. Em Capão do Leão, no Sul do RS, foram 79,9 km/h à 1h, e em Bagé, na Campanha, o vento chegou a 73,5 km/h às 3h.

A Defesa Civil do Estado informou que não foram registrados estragos significativos. No entanto, municípios de diferentes regiões informaram que tiveram árvores caídas e alguns destelhamentos, incluindo Passo Fundo.

A chuva também alcançou grandes acumulados, principalmente no sul do Estado. Pedro Osório, por exemplo, chegou a registrar 74mm nas últimas 24 horas. A marca também foi alta em Pelotas, com 60mm, e em Arroio Grande, com 58mm.

Além da chuva e do vento, o Estado também apresenta grande incidência de raios e chance de granizo ao longo do domingo. Os fenômenos são causados por um ciclone extratropical, formado por um sistema de baixa pressão:

— O ciclone extratropical está sempre associado à frente fria e se forma a partir do contraste com temperaturas altas. Dá origem a temperaturas baixas. É relativamente comum no Rio Grande do Sul — explica a meteorologia da Somar Fabiene Casamento.

A instabilidade deve seguir ao longo do dia em todas as regiões.

Fonte: GauchaZH

