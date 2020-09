Dentro do Jogo – Ainda sem vitórias no brasileirão

Não foi nesta rodada que Internacional e Grêmio puderam sentir novamente o gostinho de uma vitória. Um empate e uma derrota que deixa em dúvida as pretensões das equipes na competição.

No Inter da para colocar na conta duas falhas, uma coletiva e outra individual que não deixou a equipe garantir os três pontos em cima do São Paulo.

A primeira falha foi coletiva, de novo a defesa falha em uma bola parada. A segunda falha o que fez que decretasse literalmente a igualdade no Beira-Rio foi individual do zagueiro Zé Gabriel, que comete uma falta desnecessária e forte recebe cartão vermelho e é expulso.

Com um a menos faltando mais de 30 minutos para o final da partida, só o que restava para o técnico Eduardo Coudet era fechar de vez o time para segurar o empate. E o prejuízo poderia ser maior se não fosse as boas defesas do goleiro Marcelo Lomba.

E o Grêmio parece que só sabe jogar Gre-Nal, desaprendeu a jogar contra outros times.

Diante do Atletico-MG a equipe tricolor é novamente dominada pelo adversário em praticamente todo o jogo e sai derrotado do Mineirão.

Até teve alguns momentos que pareciam que reagiriam, mas ficou só no parecia. A equipe de Renato Gaúcho não conseguiu jogar e criar o suficiente para ter outro resultado. Ficou devendo novamente aquele bom futebol que já vimos apresentar.

Próxima rodada mais um Gre-Nal. Um campeonato a parte, de um lado a invisibilidade e do outro o desejo de retomar as vitórias em cima do maior rival. Será que o Grêmio vai conseguir manter os bons resultados no clássico ou o Inter vai mudar de postura e conseguir voltar a vencer? Só saberemos no próximo sábado.

Por Marieli Pessotto – Dentro do jogo

